Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом

Пользователи Интернета сняли на видео, как в небе над Лос-Анджелесом пролетел Boeing с горящим двигателем. Один из очевидцев разместил кадры инцидента на своей странице в Twitter.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании Philippine Airlines. Лайнер выполнял рейс Лос-Анджелес - Манила, предает телеканал CBS.

Двигатель самолета загорелся сразу после взлета и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент специальная комиссия занимается выяснением причин случившегося.