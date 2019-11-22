Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом
Двигатель самолета загорелся сразу после взлета и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
© Видео: andrewblakeames, twitter © Фото: andrewblakeames, twitter
Пользователи Интернета сняли на видео, как в небе над Лос-Анджелесом пролетел Boeing с горящим двигателем. Один из очевидцев разместил кадры инцидента на своей странице в Twitter.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании Philippine Airlines. Лайнер выполнял рейс Лос-Анджелес - Манила, предает телеканал CBS.
Двигатель самолета загорелся сразу после взлета и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящий момент специальная комиссия занимается выяснением причин случившегося.