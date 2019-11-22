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Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений

Тамара Астапенкова
04:16 22.11.2019
Могилы обнаружены с помощью специального радара на глубине от 3 до 5 метров.
Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений
© Фото: Aaron Mesmer FOX 13, twitter

В США, в городе Тампа во Флориде на территории школы обнаружены 145 захоронений. Предполагается, что могил может быть гораздо больше.

Местные власти несколько месяцев вели работы по поиску Риджвудского кладбища. Для этого геофизики привезли на территорию King High School специальный радар, с помощью которого на глубине от 3 до 5 метров и обнаружили могилы.

Ученые предполагают, что потерянное кладбище было гораздо больше. На нем нашли свое упокоение более 230 человек, 70 из которых были младенцами или детьми. По словам геофизиков, поиск детских могил при помощи радара крайне затруднителен. Именно поэтому сканер зафиксировал только 145 захоронений, передает Fox13.

© Aaron Mesmer FOX 13, twitter

Кладбище принадлежало одной из местных афроамериканских общин. В последний раз на нем хоронили 75 лет назад. Теперь властям придется решать, что делать со школой, которая была построена на старом кладбище.

Ранее в мексиканском штате Веракрус было найдено тайное захоронение с останками 168 человек. На месте раскопок были обнаружены одежда, удостоверения и личные вещи умерших.

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