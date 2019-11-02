Посольство РФ осудило снос памятника подводникам в Риге

Посольство России в Латвии осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге.

«В ночь на 1 ноября был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики в Даугавгриве. Решительно осуждаем этот кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов», - заявляет дипмиссия в Facebook.

Возмущение у посольства вызвало и то, что Латвия не согласовала данное действие с российской стороной. Было проигнорировано действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров. Следовательно, это не просто «кощунственный акт», это нарушение международного права, считают в посольстве.

Первого ноября в Риге демонтировали монумент героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил. Его вывезли ночью.