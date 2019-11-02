В Москве введен специальный план для задержания убийцы начальника ЦПЭ Ингушетии

В Москве введен специальный план для розыска и задержания убийцы начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.

«В Москве введен специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления», - сообщил «Звезде» представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

Титов рассказал, что неизвестный произвел несколько выстрелов в двоих мужчин, один из погибших - начальник ЦПЭ Ингушетии, второй - его брат.

По словам представителя московской полиции, стрельбу вел один человек.

В настоящее время на место происшествия выехали руководитель правоохранительных органов, осуществляется осмотр места происшествия, организована работа оперативного состава.

Устанавливаются свидетели и очевидцы, проводится весь комплекс оперативно- розыскных мероприятий.

Перестрелка на западе Москвы произошла второго ноября. Неизвестный расстрелял двоих человек и скрылся на автомобиле. Убийство попало на камеры видеонаблюдения.