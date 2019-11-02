Названы лучшие для жизни города в России

Минстрой опубликовал список российских городов с благоприятной городской средой. Министр строительства и ЖКХ Владимира Якушева предоставил отчет с исследованием «индекса качества городской среды». 262 города признаются благоприятными для жизни.

Москва набрала 276 баллов из 360 и заняла первое место в списке самых лучших городов для жизни. На второй строчке – северная столица, город Санкт-Петербург с показателем 238 баллов. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург (191 балл).

Далее по списку – Казань и Нижний Новгород. Они получили по 190 баллов. На балл меньше оценили городскую среду Красноярска.

«Среднее значение индекса по стране - 163 балла», — сообщает ТАСС.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что индекс сформирован не для соревнования городов, а в качестве ориентира. Мэры и губернаторы должны видеть, над чем работать.

В индекс качества входит анализ таких параметров как благоустройство, безопасность, транспорт, качество дорог, развитие соцсферы. Всего их 36.

Ранее исследователи составили список городов с самыми высокими заработными платами.