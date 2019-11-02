Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с
Экстренное сообщение поступило от ГУ МЧС столицы.
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Усиление ветра в Москве до 12-17 м/с ожидается с 23.00 2 ноября, сообщает в экстренном предупреждении ГУ МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с», - говориться на сайте ведомства.
В связи с ухудшением погодных условий в главке спасательного управления рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а автомобилистам не парковать рядом с ними транспортное средство.