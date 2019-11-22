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Российские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

Тамара Астапенкова
03:28 22.11.2019
Исследовательская группа из Донского государственного технического университета будет получать бюджетное финансирование в течение трех лет.
Российские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных
© Фото: pixabay

Российские ученые из Донского государственного технического университета получили грант на создание растительной кормовой добавки, которая должна стать заменителем синтетических антибиотиков для животных.

«В течение трех лет (2019-2021) университет будет получать бюджетное финансирование в размере 90 миллионов рублей на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных, - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что исследовательскую группу возглавит профессор университета Рутгерс Михаил Чикиндас. Ученые считают разработку кормовой добавки очень актуальной темой на сегодняшний день.

Ранее ростовский биолог из Донского государственного технического университета открыл три новых вида двупарноногих многоножек. Ученый обнаружил новые виды на склонах Главного Кавказского хребта.

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