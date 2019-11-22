В Антарктиде нашли мешок лука столетней давности

В Антарктиде обнаружили мешок красного лука, возраст которого составляет более ста лет. Находка была сделала специалистами организации Antarctic Heritage Trust в одной из хижин первых исследователей континента.

Строение, где был найден лук, носит название «Дискавери» и было сооружено британским полярным исследователем Робертом Скоттом в 1902 году на полуострове Хат-Пойнт.

«Одним из изученных артефактов в “Дискавери” в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок красного лука. Он находился в углу хижины на протяжении более 100 лет», - информирует Antarctic Heritage Trust на своей странице в Facebook.

Специалисты внимательно осмотрели лук и не обнаружили на нем ни единого следа плесени. В то же время исследователи отмечают, что продукт сильно ссохся, однако его легко идентифицировать как красный лук.