Моралес обвинил командующего ВВС в покушении на убийство

Экс-президент Боливии Эво Моралес считает, что недавний инцидент с его вертолетом был не случайностью, а покушением на убийство. Бывший лидер государства считает, что за этим может стоять командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

«Сначала я думал, что это был несчастный случай, но теперь у меня нет никаких сомнений в том, что это была попытка убийства», - приводит слова Моралеса RT.

В первых числах ноября вертолет Эво Моралеса совершил экстренную посадку из-за возникших неполадок. Сообщалось, что при посадке борт начал заваливаться на бок и не упал благодаря мастерству пилота. Причиной происшествия назвали поломку хвостового винта

В доказательство своих предположений, Моралес указал на оппозиционера Луиса Камачо, который накануне вылета заявил, что боливийцы смогут «засвидетельствовать падение Эво», которое будет снято на видео.

«Когда пришло известие, что мы пережили аварию в ту ночь, те, кто ожидал, что президент погибнет, были разочарованы», - подытожил Моралес.

Сейчас бывший боливийский лидер находится в Мексике. Он подал в отставку на фоне массовых волнений в стране, которые начались в октябре из-за подсчета голосов на прошедших президентских выборах. Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию, чтобы прекратить насилие и стабилизировать обстановку в стране.