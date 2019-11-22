Адвокат раскрыл подробности приговора российскому программисту Лисову в США

Во время слушанья дела российского программиста Станислава Лисова американский суд пытался выяснить, имел ли россиянин отношение к спецслужбам РФ. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Лисова Аркадий Бух.

«Суд приговорил Станислава Лисова к 48 месяцам заключения, это практически столько, сколько он отсидел. Ему надо будет решить вопросы о включении времени, которое он вел себя хорошо в тюрьме, и плюс элемент с миграционной депортацией, потому что это тоже проход через депортационную тюрьму. Мы рассчитываем, что весной он вернется на родину… На момент ареста ему грозили десятки лет в тюрьме. Суд пытался выяснить связь Лисова с российским правительством или российскими спецслужбами. Прокуратура подтвердила, что у нее нет такой информации. Решение судьи было то, которое мы получили», - сообщил юрист.

Станислав Лисов - российский программист, которого задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года по линии Интерпола испанские правоохранительные органы. Гражданин РФ обвинялся в США в совершении киберпреступлений и причинении ущерба в размере 855 тысяч долларов с помощью использования троянского вируса Neverquest. Его также подозревали в попытке провести незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.

Летом 2017-го испанский суд согласился удовлетворить требование о выдаче Лисова Соединенным Штатам, а 19 января 2018 года программист был экстрадирован в США.