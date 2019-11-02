В Кирове девочка выжила в двух серьезных ДТП за один день

В Кировской области шестилетняя девочка попала в два ДТП за один день. К счастью, ребенок остался в живых.

Как сообщили в региональном ГИБДД, утром 2 ноября на 471-м км трассы «Вятка» произошла смертельная авария. Два человека погибли в результате столкновения Nissan и КамАЗ. Еще двое получили ранения. Шестилетней девочке потребовалась госпитализация.

Когда скорая помощь везла ребенка в больницу, случилось еще одно ДТП. Выехав на красный свет, автомобиль скорой столкнулся с Ford и перевернулся. В этой аварии обошлось без пострадавших.

В настоящий момент по факту обоих инцидентов проводится проверка.