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В Кирове девочка выжила в двух серьезных ДТП за один день

Дарья Михалина
22:53 02.11.2019
Машина скорой помощи, которая перевозила выжившую в аварии девочку, перевернулась после столкновения с Ford.
В Кирове девочка выжила в двух серьезных ДТП за один день
© Фото: gibdd43 , Вконтакте

В Кировской области шестилетняя девочка попала в два ДТП за один день. К счастью, ребенок остался в живых.

Как сообщили в региональном ГИБДД, утром 2 ноября на 471-м км трассы «Вятка» произошла смертельная авария. Два человека погибли в результате столкновения Nissan и КамАЗ. Еще двое получили ранения. Шестилетней девочке потребовалась госпитализация.

Когда скорая помощь везла ребенка в больницу, случилось еще одно ДТП. Выехав на красный свет, автомобиль скорой столкнулся с Ford и перевернулся. В этой аварии обошлось без пострадавших.

В настоящий момент по факту обоих инцидентов проводится проверка.

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