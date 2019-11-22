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Горячая ссора: мужчина открыл огонь из автомата под Питером

Роман Захаров
02:16 22.11.2019
Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.
© Видео: Светлана Сергеевна, VK © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из автомата из окна квартиры. Видеозапись инцидента была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает РИА Новости, в полиции полагают, что причиной стрельбы мог стать семейный скандал. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.

О пострадавших во время инцидента информации не поступало.

Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина открыл огонь из ружья из окна своей квартиры. Лишь по счастливой случайности от действий дебошира никто не пострадал. Позже сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника.

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