В России может быть снижена ставка по кредитам с биометрией

Российские банки могут ввести удаленную идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Такая возможность появилась после снижения ЦБ требований к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщают «Известия».

Уточняется, что о возможном внедрении биометрической системы в программы лояльности заявили 4 банка: «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс». Но банкиры пока не готовы озвучить насколько именно процентов они могут снизить ставки по кредитам клиентов, сдавших биометрию.

Специалисты предполагают, что новые программы лояльности могут быть интересны не только для банковских клиентов со слепками в ЕБС, но и будущих участников биометрического эквайринга – возможности расплачиваться «пальцем» в магазинах.