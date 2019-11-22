Янтарная комната: в окаменевшей смоле нашли животное возрастом 44 миллиона лет

Ученые из Мюнхенского Зоологического института обнаружили в балтийском янтаре уникальную находку – доисторическую гусеницу ранее неизвестного вида. Об этом сообщил научный журнал Scientific Reports.

Палеонтологи заявляют, что найденной окаменелости около 44 миллионов лет. Они предполагают, что личинка бабочки попала в древесную смолу, которая затвердела и со временем стала янтарем. Благодаря этому животное прекрасно сохранилось.

Найденная гусеница получила название Eogeometer vadens, относящееся к семейству Geometridae. Если бы в доисторические времена личинка не попала в смолу, то превратилась бы в бабочку больших размеров.

Ранее в Мьянме ученые нашли в янтаре удивительную многоножку, возраст которой составляет около 99 миллионов лет. По мнению исследователей, обнаруженная многоножка может привести к полному переосмыслению теории эволюции.