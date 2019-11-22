Петербургский музей артиллерии показали с воздуха во время открытия памятника Калашникову

В пятницу, 22 ноября, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи прошла торжественная церемония открытия памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, приуроченная к 100-летию со дня его рождения.

В музее собраны самые полные и редкие коллекции вооружений. Здание, экспозиция и внутреннее оснащение учреждения постепенно становятся все современнее, благодаря сотрудничеству с Министерством обороны России. Сейчас специалисты военно-строительного комплекса начинают глобальную реставрацию помещений и залов.

По словам главы регионального управления Главного управления обустройства войск Дмитрия Амосова, завершить ремонтные работы полностью планируется к 350-летию со дня рождения Петра I в 2022 году.

«В соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу планируется комплекс ремонтно-реставрационных работ. Ремонт будет состоять из нескольких этапов: первый - ремонт и реставрация залов для размещения экспозиции, затем - воссоздание исторических видов и восстановление декора, и последний - ремонт под подготовку выставки, установка охранных и пожарных систем», - поделился он.

В то же время, в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга открыли уникальную выставку, на которой посетители могут узнать об истории создания знаменитого автомата Калашникова и увидеть редкие образцы оружия. в их числе - один из первых автоматов АК-47 1950​ года, а также уникальные документы:​ журналы полигонных испытаний, патент на изобретение и малоизвестные фотографии.