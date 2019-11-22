Экс-агента ЦРУ приговорили к 19 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Бывший агент ЦРУ США Джерри Чан Шин Ли получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая. Перед этим обвиняемый признал себя виновным в сговоре с целью осуществления шпионской деятельности.

Ли также согласился с тем, что он получил 850 тысяч долларов от офицеров разведки КНР за информацию о работе американского Центрального разведывательного управления.

Сторона обвинения, настаивавшая также в ходе процесса, что Ли раскрыл Китаю имена восьми источников ЦРУ, которых он сам же завербовал вот время своей работы на управление, добивалась 20-летнего срока, а адвокаты настаивали на 10 годах заключения. В результате суд практически полностью удовлетворил требования прокуроров.

Стоит отметить, что во время слушания дела в суде сам бывший разведчик заявил о своем раскаянии за содеянное.