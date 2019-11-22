«Лучший ответ - пустые места»: в Совфеде оценили желание Ротару вернуться в РФ

Считается, что культура и искусства вне политики, но в жизни часто бывает не так. И когда зарубежным артистам, критикующим Россию, нужно подзаработать, они едут сюда, сказал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал заявление певицы Софии Ротару, которая выразила желание приехать в РФ. Артистка планирует выступить на фестивале «Песня года», принять участие в «Легендах Ретро FM» и поработать на новогодних корпоративах.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — сказал Рязанский РИА Новости.

Он добавил, что у министерства культуры должны быть инструменты влияния на таких артистов, но ни в коем случае не составление «черных списков», как практикуется на Украине.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале, - подытожил парламентарий.

В декабре 2018 года София Ротару отказалась приезжать на фестиваль «Песня года», в котором участвовала 45 лет. Концертный директор звезды заявил о полном прекращении ее концертной деятельности в РФ, объясняя это случившимися событиями между Россией и Украиной, закрытыми границами и военным положением.