Военные РФ провели совместное с Турцией патрулирование около сирийского Камышли

Российская военная полиция продолжает патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование в районе Камышли на границы Сирии стало первым совместным с турецкой стороной.

«Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров», - сообщил Боренков.

Совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции «Источник мира», кроме города Камышли, было оговорено в рамках Меморандума о взаимопонимании, который Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали 22 октября.