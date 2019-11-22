В МИД Швеции пожаловались, что российские туристы боятся ехать в страну

В Швеции пожаловались на то, что иностранцы не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом. По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, характер Швеции все чаще в последнее время связывают с бандитизмом.

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», - пожаловалась политик изданию Aftonbladet.

Линде отметила, что в СМИ часто появляются сообщения лишь о негативных событиях в стране, в то время, как они не являются главной составляющей шведской жизни. При этом, она признала, что бандитизм и стрельба в стране «случаются».