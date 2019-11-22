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Движется к Земле: в Роскосмосе предупредили об опасном астероиде

Ивана Живкович
22:56 22.11.2019
По размерам он сопоставим с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Движется к Земле: в Роскосмосе предупредили об опасном астероиде
© Фото: pixabay

Малый астероид, сближающийся с Землей и находящийся на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, был обнаружен сотрудниками Роскосмоса при проведении ремонтных работ в одном из космических комплексов в районе села Передовое Амурской области.

Увидеть его удалось в интервале наибольшего сближения с нашей планетой – минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 км.

«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Контрольная проверка показала, что этот астероид является новым, ранее неизвестным. 8 ноября британская и американская обсерватории подтвердили наблюдения российских специалистов.

«Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите», - отмечают в Роскосмосе.

Эти наблюдения также подтвердили два телескопа, расположенных в американском штате Гавайи. По их данным, минимальное расстояние составило 187 тысяч 791 километр.

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