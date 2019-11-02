Очевидец рассказала об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Прибывшие на метро стрельбы на западе Москвы правоохранители сработали быстро, никого из очевидцев опрашивать не стали. Об этом «Звезде» рассказала жительница одного из располагающихся около места трагедии домов Кристина.

О произошедшем она узнала от соседок, которые находились на улице в момент совершения преступления. Девушка оперативно позвонила в полицию. На место ЧП она пришла уже в сопровождении сотрудников органов.

«Всех отпустили очень быстро, потому что камеру сразу посмотрели. Она была направлена прямо на это место», - рассказала собеседница «Звезды».

Тем не менее, по видео не удалось выяснить номер машины, на которой скрылись преступники.

К настоящему моменту место ЧП все еще оцеплено.

Напомним, 2 ноября на западе столицы был убит глава центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. По неподтвержденным данным, второй жертвой преступников стал его брат.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Злоумышленники скрылись. В Москве объявлен план «Перехват».