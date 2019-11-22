В Курске авария тепломагистрали оставила без тепла 40 тысяч жителей
Без тепла остались жильцы 159 многоквартирных домов, а также 7 социально значимых объектов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: kurskcity.ru
В Курске без теплоснабжения остались 40 тысяч человек. Причиной послужила авария тепломагистрали.
Специалисты выявили место повреждения и предотвратили развитие нештатной ситуации. В настоящий момент они производят откачку воды и приступают к замене части трубопровода. Об этом сообщают «Известия».
В результате аварии тепла лишились практически 40 тысяч человек, проживающих в 159 многоквартирных домах и 7 социальных объектах. На устранение неполадок планируется потратить сутки.