В Курске авария тепломагистрали оставила без тепла 40 тысяч жителей

В Курске без теплоснабжения остались 40 тысяч человек. Причиной послужила авария тепломагистрали.

Специалисты выявили место повреждения и предотвратили развитие нештатной ситуации. В настоящий момент они производят откачку воды и приступают к замене части трубопровода. Об этом сообщают «Известия».

В результате аварии тепла лишились практически 40 тысяч человек, проживающих в 159 многоквартирных домах и 7 социальных объектах. На устранение неполадок планируется потратить сутки.