Военная полиция России провела патрулирование в трех сирийских провинциях

Военная полиция России провела патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира - Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса - Швихан в провинции Ракка, Аджами – Мембидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо», - заявил генерал-майор.

Также, по его словам, совершено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Кобани - Метрас - отметка 509 - Квайрес.

Таким образом, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года в Сочи.