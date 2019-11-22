Прибытие в РФ депортированного из Таиланда тренера-нелегала попало на видео

Опубликовано видео прибытия в РФ российского тренера по боксу, нелегально проживавшего и работавшего в Таиланде в городе Паттайя. Для его возвращения сотрудникам иммиграционной полиции пришлось проводить спецоперацию.

Тренера Казбека Алибекова вывели из самолета и провели по трапу в машину правоохранителей.

Напомним, мужчина на протяжении четырех лет проживал в королевстве без разрешения. Все это время он находился в розыске по делу о грабеже на территории России.