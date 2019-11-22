«Оправданный риск»: в МЧС предложили законодательно ввести новое определение

Законодательное закрепление понятия «оправданного риска» позволит обеспечить правовые гарантии горноспасателей при проведении работ и ликвидации аварий в шахтах. Так в МЧС объяснили опубликованный на федеральном портале нормативно-правовых актов соответствующий проект закона.

По данным министерства, при проведении почти 400 спасательных операций за последнее десятилетие на опасных объектах горной выработки было спасено более 26 тысяч шахтеров, при этом 23 спасателя погибли.

В МЧС утверждают, что сейчас наметилась тенденция обвинять в их смерти руководителей горноспасательных работ – якобы они не обеспечивают должные меры безопасности. Ярким примером является авария на шахте «Распадская», произошедшая в 2010 году.

В пояснительной записке к проекту федерального закона говорится, что глава горноспасательных работ обвиняется не только в гибели шахтеров, которых не успели вывести спасатели, но и в смерти самих спасателей, которые работали на аварийном участке.

Проект закона предполагает, что новые нормы исключат неопределенность применения понятия «оправданного риска» и позволят спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности.