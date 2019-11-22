Огненные стены: под Анапой вспыхнули сотни квадратных метров плавен
Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра и угрожает частным домам.
© Видео: Юра Озаровский, Youtube, kupro_way, Instagram, Анапское Черноморье, VK © Фото: Юра Озаровский, Youtube
Под Анапой загорелись плавни. Пламя охватило огромную площадь и развилось практически до размеров стихийного бедствия.
Пожар возник в районе Чембурского озера. Площадь возгорания составляет несколько сотен квадратных метров; огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра и угрожает частным домам, расположенных в непосредственной близости от пожара.
На роликах, опубликованных в социальных сетях, видно, что линия огня оказалась очень длинной. Восточный ветер, который дует вторые сутки, «разнес» огонь на большую территорию. К тушению привлечено множество пожарных расчетов.