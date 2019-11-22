Мировой тандем: о чем главы МИД РФ и Японии общались в Нагое

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень. Глава МИД РФ прибыл в Японию на саммит глав внешнеполитических ведомств G20.

Стороны обменялись приветствиями и пожали руки. Встречей с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги Лавров начинает диалог двух стран о заключении мирного договора. Он отметил, что Россия намерена развивать добрососедские отношения с японской стороной.

«Как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, самое главное сейчас – наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую», - заявил Лавров во время встречи.

Это не первая встреча министров: ранее они также посещали сессию Генассамблеи ООН в сентябре – в месяце, когда Мотэги был назначен министром. Тогда он пообещал посетить Москву в декабре, также чтобы обсудить заключение мирного договора.

«Хотелось бы последовательно, одну за другой, выполнить договоренности наших лидеров и полномасштабно раскрыть потенциал японо-российских отношений. Я готов приложить все усилия, чтобы развить сотрудничество с вами», - заверил японский министр.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Нагое – четвертом по размерам городе Японии. Москву и Нагою разделяют семь тысяч километров, море и часовые пояса.