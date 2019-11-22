Максимальная ставка по рублевым вкладам достигла 6,03%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам во второй декаде ноября 2019 года снизилась 0,14 п.п. и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 6,03%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

За всю историю наблюдений Центробанка, начиная с середины 2009 года, это значение является минимальным.

В десятку крупнейших кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, входят ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Снижение ставок по рублевым вкладам напрямую связано со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ. Ключевую ставку в 2019 году Банк России понижал уже 4 раза, сейчас она находится на отметке 6,5%.