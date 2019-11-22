Названы реальные причины ухода Ельцина в отставку
Первый президент России Борис Ельцин ушел со своего поста именно 31 декабря 1999 года не просто так. Он хотел дать своему преемнику Владимиру Путину фору против «мощного политика» Евгения Примакова и «блестящего мэра» Юрия Лужкова, чтобы тот гарантированно смог выиграть выборы. Об этом рассказал советник президента России Валентин Юмашев.
Политик руководил администрацией президента с 11 марта 1997 года до 7 декабря 1998 года, а также вторым браком был женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.
Первый президент РФ подал в отставку за полгода до назначенных выборов. По словам Юмашева, который в Ельцин-центре дал интервью Владимиру Познеру, российскому лидеру было важно, чтобы победу на них одержал именно Путин, в нем он видел человека со стержнем.
«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения — нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», - отметил советник президента.
Но решение о своей отставке, подчеркнул Юмашев, Ельцин буквально выстрадал – бывший российский лидер «уничтожал свой характер» и «наступал на горло собственной песне».
«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», - рассказал политик.
Борис Ельцин возглавлял Россию с 1991 года, о своей отставке он объявил во время телевизионного новогоднего обращения 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Владимир Путин.
В марте 2000 года глава правительства одержал победу в первом туре президентских выборов с 52,94% голосов, а официально вступил в должность 7 мая того же года.