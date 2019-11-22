СМИ: Берлускони госпитализировали в Милане

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Сообщается, что он упал на конгрессе Европейской народной партии в хорватском Загребе.

В результате инцидента Берлускони был доставлен в миланскую клинику с ушибом. Кроме этого, он не получил никаких серьезных травм. Как сообщает РИА Новости, бывший премьер упал во время давки из желающих сфотографироваться с ним людей.

Ранее Берлускони поделился впечатлениями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Они совместно обсудили отношения России и Италии и международную обстановку.