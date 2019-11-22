Опубликованы кадры с места падения пассажирского автобуса с моста в Красноярском крае

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции продолжают работать на месте ДТП, которое произошло в Енисейском районе Красноярского края. Транспортное средство въехало в металлическое ограждение через реку и упало на лед.

В момент аварии в салоне автобуса находились 17 человек, включая водителя, четверо из них обратились за медицинской помощью.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением во время совершения маневра.