В Тулуне замерзают жители неотремонтированных после паводка домов

В Иркутской области мороз застал жителей Тулуна в еще не отремонтированных после паводка домах. Многие семьи также еще не получили положенные им компенсации на ремонт пострадавшего жилья. Местные власти обещали успеть с восстановлением и финансовыми средствами до наступления холодов, но не успели.

В домах жителей города повсюду трещины и подтеки, погреба залиты водой, они признаются непригодными. Власти же сообщают, что ситуация под контролем и приобретены сотни новых домов.

Жители, описывая сложившуюся непростую ситуацию, называют ее «стеной недопонимания». В первую очередь, пострадавшие не согласны с оценкой разрушенных участков, а также – с тем, как происходит строительство новых домов.

В отчете перед правительственной комиссией во главе с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко власти региона рассказали о том, как успешно проходит ликвидация последствий паводка: население получает сертификаты на покупку домов, ремонт уцелевших зданий продвигается, все, кому нужна помощь, ее получают. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, из заключения межведомственной комиссии следует, что дома пригодны для проживания.

«По этим обращениям еще раз посмотрите! Нужно до конца дела доводить», - заявил в ответ Мутко.

Миллиарды рублей из федерального бюджета направлены властям пострадавших от паводка районов, несколько раз в Тулун приезжал президент России Владимир Путин, поручивший ускорить ход восстановления.