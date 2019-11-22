Эксперты назвали способы использования старых смартфонов

Довольно часто люди, приобретая новый смартфон, совершенно перестают пользоваться старым. Устройство, как правило, потом просто пылится в ящике журнального стола, а его хозяин и не подозревает, что гаджет еще может принести немало пользы.

Например, его можно использовать как систему домашней безопасности. Для этого на старый и новый телефоны нужно скачать приложение для наблюдения, после чего синхронизировать устройства между собой. Затем установить старый смартфон в нужную локацию и получать оттуда картинку на новый смартфон, когда это понадобится.

Подобным образом гаджет может использоваться в качестве видеоняни.

Еще один способ применения старого смартфона подойдет тем, кто боится угона автомобиля: скачав специальное приложение, гаджет можно использовать как GPS-трекер. Для этого достаточно просто оставить телефон, подключенный к портативному зарядному устройству, в машине, после чего можно будет следить за ее местоположением при помощи спутников.

Кроме того, девайс может стать отличной заменой видеорегистратора. Нужно всего лишь оснастить его необходимым приложением, установить с помощью специального держателя на лобовое стекло машины и подключить к нему переходник для питания через прикуриватель, пишет Popular Mechanics.