Кардиолог развеял мифы о вреде кофе и вина

Три-четыре чашки кофе в день не вредят здоровью. От такой маленькой дозы человеку точно не грозит тахикардия, уверен кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев.

На пользу сердцу, по словам врача, пойдет и вино, если употреблять его в умеренных количествах. Кремнев заявил, что меньше всего от инфарктов умирают во Франции – стране, в которой так популярен этот алкогольный напиток.

Он отметил, что существует международный перечень тех заболеваний, которые приводят к инфаркту. Это повышенный уровень холестерина, сахара, высокое давление, избыточный вес и постоянный стресс. Последний пункт в этом списке – неупотребление малых доз алкоголя.

«У нас почему-то в стране делают вид, что нет такого пункта в этих международных организациях, якобы народ пьющий, зачем ему еще знать, что алкоголь в определенных дозах полезен», - рассказал «Звезде» Кремнев.

Он отметил, что малыми и безвредными для здоровья дозами являются около 30 граммов крепкого алкоголя или 1-2 бокала сухого вина в день.