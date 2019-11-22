Путин заявил о необходимости устойчивого экономического роста

Президент России Владимир Путин потребовал от властей обеспечить более устойчивый и динамичный рост экономики в ближайшие три года. По мнению главы государства, который провел сегодня совещание по экономическим вопросам, необходимо закрепить достигнутые положительные тенденции.

«Как известно, 21 ноября Государственная дума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо закрепить позитивные тенденции в экономике и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счет этого добиться увеличения доходов граждан», - сказал Путин.

Глава государства обсудил с собравшимися текущую ситуацию в экономике, поднял тему ближайших перспектив и затронул необходимые решения, в которых нуждается реальный сектор, а также бюджетная и кредитно-денежная сферы.

«Надеюсь, что эта "сверка часов" приведет к большей координации различных министерств, ведомств, различных структур, которые занимаются вопросами экономики», - добавил президент.

За одним столом с Владимиром Путиным оказались руководитель президентской администрации Антон Вайно, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также помощник президента Андрей Белоусов.