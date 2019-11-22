Пятая акция «Есть такая профессия - Родину защищать» прошла в России

Двадцать второго ноября заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны России приняли участие в V Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия - Родину защищать» в Петрозаводске.

Мероприятие прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище. Среди гостей были юнармейцы, кадеты ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус им. Александра Невского», курсанты Беломорского-Онежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова».

Заместитель руководителя военного ведомства рассказал школьникам о современном состоянии Вооруженных Сил России, престижности военной службы, военных вузах, преимуществах военного обучения и последующей службы по контракту.

Также Александр Фомин поделился с ребятами своими воспоминаниями об учебе и детстве, напутствовал школьников хорошо учиться, развиваться физически и духовно и сделать правильный выбор профессии.

Он подчеркнул, что «профессия офицера - это высоконравственная профессия. В ее основе любовь и преданность Родине, сила, воля и целеустремленность. Офицер - это профессия "вежливых людей", сильных духом и телом. Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других».

В рамках акции коллектив и воспитанники Петрозаводского училища подготовили две тематические выставки «Боевая мощь Российской армии. Ведущие военные вузы страны» и «История победителей» - о событиях на Карельском фронте к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 75-летию освобождению Карелии.

Также заместитель министра обороны и члены Общественного совета при Минобороны России подробно ознакомились с современной учебно-материальной базой училища.

В заключение мероприятия член Общественного совета при Минобороны России народный артист РФ Максим Дунаевский исполнил музыкальный экспромт - песню о дружбе из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера».