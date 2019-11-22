В программу латвийских школ включили русофобский роман

В Латвии разгорелся новый русофобский скандал. Причиной этому стала школьная программа по литературе.

Мать одной из учениц выпускного класса обратилась к журналистам латвийского канала «4 студия».

Дочь показала ей отрывок из произведения, которое они проходят по литературе. Это роман Гунарса Яновскиса «Сола», рассказывающий о жизни прибалтов, эмигрировавших в Великобританию в советское время.

В этом тексте автор в числе прочего дает рекомендации, как нужно общаться с русским - при встрече нужно говорить с ним так, будто ты стоишь на втором этаже, а он внизу, весь в грязи.

Кроме того, Яновскис советует смотреть на русского свысока.

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Журналисты отправились за разъяснениями в школу, и выяснилось, что произведение включено в школьную программу министерством образования. А учительница, по ее словам, считает его золотым фондом латышской литературы и уверена, что роман воспитывает чувство патриотизма.

Как рассказывает депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, то, что написано в книге, является еще мягким вариантом.

«У нас идет мутный поток ненависти, призывов к расправам, к убийствам, к чему угодно. И власти реагируют на это очень вяло - раз в несколько лет кого-то там наказывают. Потому что в принципе поток большой, во-вторых, среди самой правящей элиты много тех, кто, видимо, сочувствует этим взглядам, которые высказывают в Интернете», - заявил депутат.

В Центре содержания образования журналистам рассказали, что роман действительно включен в школьную программу, но говорить о нем с детьми или нет - выбор каждой отдельной школы.