В музее артиллерии в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Калашникову

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга открыли памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову. Событие приурочено к 100-летию мастера.

В музее собрана самая полная коллекция оружия Калашникова из самых редких образцов, поэтому место для установки памятника было выбрано неслучайно. В торжественной церемонии открытия приняли участие дочь конструктора Елена Калашникова, представители Министерства обороны России, администрации Санкт-Петербурга и многие другие гости.

Во время перерезания красной ленточки и снятия ткани с памятника звучал торжественный марш и залпы выстрелов. Затем священнослужители освятили памятник, а дочь конструктора рассказала о пути появления постамента с самого начала и до установки на территории музея.

Ранее в Ижевске также состоялись торжественные мероприятия в честь 100-летия оружейника. Собравшиеся возложили цветы к бюсту Калашникова.