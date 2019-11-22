Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

В США умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва» Джейн Гэлловэй Хейтц. Поклонникам «Теории» Джейн запомнилась по серии «Шелдон ищет друзей», в которой главный герой пытался научиться общаться с незнакомыми людьми, для чего подходит к ним, стоя в очереди на кассу в книжном магазине. Хейтц исполнила роль дамы, к которой подошел Шелдон.

Актрисе было 78 лет, о причинах ее смерти ничего не сообщается. Однако близкие попросили поклонников перечислить пожертвования в фонд Американской кардиологической ассоциации или Американской диабетической ассоциации, сообщает сайт «Комсомольской правды».

У женщины остались дочь и трое внуков. Свой путь в кинематограф Хейтц начала с должности агента по кастингу, помогая начинающим актерам заполучить заветные роли в сериалах и фильмах.

Кроме «Теории Большого взрыва», женщина снималась в сериалах «Побег», «Лузеры» и «Скорая помощь».