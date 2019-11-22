В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста

Четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Енисейском районе Красноярского края. Транспортное средство въехало в металлическое ограждение через реку и упало на лед.

«По предварительным данным, водитель автобуса на небольшом повороте не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение моста через реку Тюмениху с последующим падением на лед», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего в автобусе находились 17 человек, включая водителя.

На месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.