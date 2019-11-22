Бутина согласилась работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, согласилась работать экспертом в группе по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее она предложила Бутиной присоединиться к своей команде, учитывая тот негативный опыт, который она получила за океаном.

В группу также вошли общественные активисты, ученые и просто неравнодушные граждане, которые займутся вопросами правового просвещения, поддержкой родственников и подготовкой документов.

«Да, она приняла такое предложение. Я буду очень рада», - заявила Бутина.

Ранее омбудсмен рассказала, что в ее аппарате разработана новая концепция защиты прав соотечественников и теперь необходимо существенно расширить штат сотрудников.

Мария Бутина оказалась под арестом в июле 2018 года. В США ее обвинили в «сговоре с целью работы на иностранное правительство» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы, пребывание в которой девушка сравнила с пыткой.

Благодаря усилиям российской дипломатии удалось добиться депортации Марии Бутиной в Россию, и 26 октября она прибыла на родину.