В Центре поддержки экспорта опровергли возобновление паромного сообщения Крыма с Турцией

Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено. Процесс грузоперевозок находится в стадии обсуждения, заявила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. Она же ранее рассказала о возобновлении паромного сообщения, прерванного двумя годами ранее.

По плану суда между портами Керчи и турецкого города Зонгулдак будут курсировать раз в неделю, делая тем самым регулярными поставки различных грузов.

Напомним, причиной прекращения паромного сообщения между Крымом и Турцией стало решение последней не принимать корабли, прибывающие с полуострова, из-за санкций после воссоединения республики с Россией. Запрет касался судов под любым флагом.

Решение о воссоединении с Российской Федерацией жители полуострова приняли на всенародном референдуме в 2014 году, после госпереворота на Украине.