Из Крыма в Турцию вновь начали курсировать паромы

Возобновилось паромное сообщение между Крымом и Турцией. Оно было прекращено двумя годами ранее после решения турецкой стороны.

Суда между портами Керчи и турецкого города Зонгулдак будут курсировать раз в неделю, делая тем самым регулярными поставки различных грузов. Об этом сообщила директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.

Напомним, причиной прекращения паромного сообщения между Крымом и Турцией стало ее решение не принимать корабли, прибывающие с полуострова, из-за санкций после возвращения республики в состав России. Запрет касался судов под любым флагом.