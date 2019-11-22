Патрушев рассказал, когда будет принята концепция развития ВС России

Концепция строительства Вооруженных Сил Российско1 Федерации будет доработана до 30 марта следующего года. Такое решение было принято на заседании Совета безопасности России, которое состоялось сегодня в Кремле под председательством главы государства. О принятых решения рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Мы также обсуждали проект концепции строительства и развития вооруженных сил. Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Минобороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше - на утверждение президенту», - заявил Патрушев по итогам совещания.

Поручения о создании концепций строительства и развития вооруженных формирований и органов были даны руководству других силовых ведомств, включая ФСО, ФСБ и СВР.

Свои предложения они должны представить до 1 июля 2020 года. На основании принятых концепций будут разработаны планы на 2021-2025 годы, отметил Патрушев.