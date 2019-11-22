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Синоптики рассказали, когда ждать «настоящего снега»

Ивана Живкович
15:37 22.11.2019
В Гидрометцентре связывают отсутствие осадков с высоким давлением.
Синоптики рассказали, когда ждать «настоящего снега»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Солнечная погода в столичном регионе, по прогнозам метеорологов, сохранится до вторника. В среду начнут появляться облака, а в четверг и пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отсутствие осадков до середины следующей недели метеоролог объяснил высоким давлением.

Выпавший мокрый снег, скорее всего, не растает, потому что будет сохраняться морозная погода. Но «настоящего снега», как считают синоптики, стоит подождать.  

Также Вильфанд предупредил, что ночь с пятницы на субботу будет морозной - температура опустится до 10 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов мороза.

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