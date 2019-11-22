Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

Московскому театру «Ленком» присвоено имя народного артиста СССР Марка Захарова.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"», - говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

На протяжении почти полувека Захаров был его бессменным руководителем и главным режиссером. Именно на сцене «Ленкома» зрители впервые увидели легендарную постановку «Юнона и Авось».

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября 2019 года. Ему было 85.