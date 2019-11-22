«Дорога памяти»: Рошаль рассказал о подвигах отца в годы Великой Отечественной войны

Выдающийся советский и российский педиатр и хирург Леонид Рошаль рассказал о своем отце, который в годы Великой Отечественной войны командовал дивизией авиабазирования.

«Отец у меня был хорошим организатором. Он не окончил летное училище, он не был пилотом, он был командиром авиабазирования. То есть подготовка взлетных полос в любое время суток и при любой погоде. Из армии он ушел один из последних, его отпустили в 76 лет. У него вся грудь была в орденах. Я горжусь тем, что у меня был такой человек, который сделал сам себя и который честно служил», - сказал Рошаль.