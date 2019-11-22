Путин назвал угрозой распространение ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин назвал угрозой распространение ракет меньшей и средней дальности после выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. По словам главы государства, данное обстоятельство усилило напряженность в мире.

«Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире», - заявил российский лидер на заседании Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что в свете данных обстоятельств есть необходимость в точном анализе и прогнозе возможных изменений международной обстановки и действиях с учетом этого.

«Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности. Стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы», - отметил президент.

По его словам, ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения, а приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает серьезную озабоченность.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 году, утратил свою силу 2 августа 2019 года. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в нарушении ряда пунктов документа. Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.