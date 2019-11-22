На Дану Борисову написали заявление в полицию

Дизайнер одежды Марья Зарубина написала заявление в полицию на телеведущую Дану Борисову. По словам Зарубиной, звезда телевидения взяла с нее деньги за рекламу, однако условия договора так и не выполнила. Однако она этого не сделала, так как срочно улетела по делам.

Впоследствии Борисова вновь сорвала дату обещанного поста, а потом заявила, что у нее в очереди слишком много другой рекламы, за которую ей заплатили в три раза больше, сообщает «Комсомольская правда». В конечном итоге Борисова заблокировала Зарубину, не поверив ее угрозам обратиться в полицию.

Ранее скандал вызвал визит Борисовой в Киев. Приездом телеведущей возмутились украинские радикалы, так как в 2014 году она посещала Крым.