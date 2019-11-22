В Сети нашли намек на совместный клип фронтмена Rammstein и Лободы

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн может появиться в совместном клипе с российско-украинской певицей Светланой Лободой. На это намекает изображение-тизер музыкального видео, на котором присутствует похожая на певицу девушка.

Рисунок опубликовал в своем Instagram-аккаунте участник собственной группы Линдеманна Lindemann Петер Тэгтрэн. На ней шведский актер Петер Стормаре и фронтмен Rammstein предстают в образе космонавтов. Последний держит на руках, предположительно, Лободу.

© peter.tagtgren Instagram

Слухи о романе певицы с немецким музыкантом циркулируют несколько лет, однако никто из них этого не подтверждает. Лобода и Линдеманн неоднократно появлялись вместе на фотографиях.